Relateret indhold Tilføj søgeagent Amanda Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

Den dansk producerede dokumentarfilm Amanda Knox er nomineret til to priser ved årets Emmy-uddeling.



Det fremgår af prisuddelingens hjemmeside.



Og det vækker glæde hos det danske produktionsselskab Plus Pictures, der står bag filmen. Det fortæller producer og direktør Mette Heide.



- Vi er utrolig stolte og glade for den anerkendelse med de to Emmy-nomineringer, siger hun.



Filmen kan vinde prisen for bedste dokumentarfilm og for bedste manuskript.



Den handler om amerikanske Amanda Knox, der to gange blev dømt og to gange frikendt for det brutale drab på hendes britiske bofælle.



Og historien om Amanda Knox er en af de største mordgåder i dette århundrede, mener Mette Heide.



- Det er en historie om, hvordan medierne kan løbe løbsk, og hvordan et konstant behov for nye informationer kan tage overhånd, siger hun.



- Og det var mediernes fascination, som gjorde, at vi synes, det var interessant at lave en historie, der også er en større historie om mediernes rolle i dag.



Emmy-uddelingen finder sted 17. september i Los Angeles.



/ritzau/