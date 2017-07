Relateret indhold Tilføj søgeagent Det Røde Hav Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

To ukrainske turister er stukket ihjel og fire andre såret på en strand i feriebyen Hurghada i Egypten, oplyser egyptiske læger og sikkerhedskilder.



Den privatejede egyptiske avis al-Masry al-Youm skriver, at de dræbte er to ukrainske kvinder.



Kort forinden meddelte det egyptiske indenrigsministerium, at seks turister er såret af knivstikkeri i Hurghada.



Ministeriet bekræfter ikke umiddelbart oplysningen om, at to er dræbt.



Ofrene er udlændinge fra forskellige lande, oplyser ministeriet ifølge nyhedsbureauet AP. Ministeriet oplyser ikke, hvilke nationaliteter ofrene har.



Men en unavngiven egyptisk sikkerhedskilde siger til AP, at det drejer sig om tre serbere, to ukrainere og en polak.



De foreløbig oplysninger tyder på, at gerningsmanden svømmede fra en offentlig strand til et hotelområde, hvor han foretog angrebet.



Manden blev anholdt umiddelbart efter angrebet og bliver nu afhørt af politiet, så hans motiv kan blive klarlagt, lyder det i meddelelsen fra ministeriet.



Ofrene blev kørt på et lokalt hospital, skriver ministeriet, som ikke umiddelbart har flere meldinger.



Det danske udenrigsministerium advarer i sin rejsevejledning for Egypten om, at der er stor risiko for terrorangreb i hele Egypten.



Sidste år kom et hotel i Hurghada under angreb, da bevæbnede mænd trængte ind på hotellet og skød om sig. Tre blev såret.



Alligevel betragtes Hurghada som værende relativt sikker sammenlignet med mere urolige dele af Egypten. Det er et populært feriested ved Det Røde Hav, som tiltrækker et stort antal turister, også mange danskere.



Fredagens knivangreb i Hurghada kommer få timer efter, at fem politifolk blev skudt og dræbt i Giza ved hovedstaden Kairo. Det skete, da formodede militante islamister åbnede ild mod deres bil.



/ritzau/Reuters