De tyske myndigheder kan nu komme et skridt videre i fasen med at godkende tunnelen fra Lolland til den tyske ø Femern. Således blev den anden høringsrunde i Lübeck afsluttet torsdag. Det glæder bygherren Femern A/S. "Godkendelsesmyndighederne LBV i Kiel vil nu evaluere resultatet. Vi vil fortsat kunne bistå myndighederne med yderligere dokumentation, justering af tegninger og notater til støtte for dem, når de nu skal udarbejde den endelige godkendelse," siger projektdirektør, Claus Dynesen i en pressemeddelelse. Høringsrunden blev indledt 27. juni og kunne reelt have fortsat yderligere to uger. Forventningen er en tysk godkendelse i 2018 og byggestart i 2020.