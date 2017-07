Det skriver medierne: Lehman Brothers var øjenåbner for Velux-topchef

Børsen

Berlinske Business



Jyllands-Posten Erhverv

36 pct. af Nordeas kunder overvejer ifølge en ny undersøgelse at skifte bank. Livslange kunder i storbanken har følelsen af at sættes i en kasse, mens fagligheden og tilgængeligheden skuffer. Danske Bank overhaler Nordea på tilfredshed. Læs historien her. Den tidligere it-iværksætter Niels Zibrandtsen, der stod bag salget af Global Connect, investerer knap 10 mio. kr. i t-shirtvirksomheden Son of a Tailor med partnerne Jess Fleischer og Morten Strunge i spidsen. Læs den her. Den kapitalfondsejede alarmvirksomhed Verisure ser nu sig selv som markedsleder på markedet for alarmer til private. Væksten på toplinjen var 80 pct. sidste år, og i år lander den på 70 pct. Den kan læses her. Vrimlen af nye datacentre vil om få år gøre Danmark til Europas digitale knudepunkt. Datatrafikken samles i Danmark, og det vil både skabe job og gavne eksporten.Det er blevet nye tider i den danske økonomi, og stigninger i lønnen er ikke længere en god indikator for, hvor tæt vi er på nye omfattende flaskehalse. Det mener to cheføkonomer. LO er ikke enig.Det hastigt ekspanderende norske flyselskab Norwegian landede langt under analytikernes forventninger i andet kvartal. Der er i dén grad lufthuller i indtjeningen, vurderer aktieanalysechef.Der havde været advarselstegn i et par omgange, men det var først da Lehman Brothers krakkede i september 2008, at det for alvor gik op for Velux-topchef, Jørgen Tang-Jensen, at den finansielle krise var alvorlig.Nordisk Company, der er en udløber af Nordisk Fjer, forværrede i 2016 sin økonomi betragteligt og lever nu på nåde fra en långiver. Egenkapitalen er negativ.Flyselskabet Norwegian har stadig underskud trods en omsætning i årets første halvår på 13 mia. norske kr. Men andet kvartal viste bedring.