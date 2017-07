Prins Henrik er blevet indlagt på Universitetshospitalet i Aarhus til behandling for en infektion i benet, oplyser kongehuset.



Prins Henrik ventes udskrevet senest lørdag, men har på grund af indlæggelsen aflyst sin deltagelse i officielle programpunkter i de kommende dage.



Fredag overværer dronning Margrethe Verdensballet 2017, og lørdag flytter kongefamilien residensen til Gråsten Slot i Sønderjylland. Kl. 10 lørdag ankommer dronningen til Aabenraa med kongeskibet "Dannebrog".



Søndag modtager dronningen samt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary optoget fra Gråsten Ringriderforening.



Hoffets kommunikationschef Lene Balleby bekræftede onsdag til ugebladet "Her & Nu", at prins Henrik tilses af sundhedsfagligt personale.



- Vi kan bekræfte, at der for nylig er ansat sundhedsfagligt personale til hjælp for hans kongelige højhed prins Henrik. Helt principielt, så udtaler vi os ikke om konkrete arbejdsopgaver hos de enkelte faggrupper, sagde Lene Balleby.



Dronning Margrethe meddelte i sin nytårstale 2015, at prins Henrik ville trække sig fra offentligheden og kun deltager i få offentlige begivenheder.



14. april 2016 frasagde prins Henrik sig titlen som prinsgemal. Han skal derfor tituleres som prins Henrik.



Det passede ifølge kommunikationschef Lene Balleby bedre til hans nye liv som pensionist.







