Tidligere direktør i OW Bunker-datterselskab tiltalt for mandatsvig for 800 mio

Opdateret 11.07 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - bedre kedt som Bagmandspolitiet - rejser nu tiltale mod en tidligere direktør for et singaporeansk datterselskab i OW Bunker-koncernen for at have begået mandatsvig for mere end 800 mio. kr.



Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.



"Efter OW Bunker-koncernens økonomiske sammenbrud i november 2014, har SØIK efterforsket forholdene i og omkring OW Bunker-koncernen. På baggrund af den omfattende og komplicerede efterforskning er der nu rejst tiltale mod en tidligere direktør for et datterselskab i Singapore," siger vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen i meddelelsen.



Aalborg-virksiomhedens datterselskab i Singapore hed Dynamic Oil Trading (DOT), og selskabets adm. direktør Lars Møller blev sigtet for mandatsvig tilbage i marts 2016 sammen med den nu afdøde tidligere topchef i OW Bunker Jim Pedersen og finansdirektør Morten Skou. Ifølge kurator Søren Halling-Overgaards rapport kendte ledelsen i OW Bunker til overskridelsen af mandater i datterselskabet i forhold til, hvor risikabel OW Bunkers omfattende handel med oliekontrakter måtte være.



Ledelsen slipper



Singapore-direktøren er den eneste, som Bagmandspolitiet vælger at rejse tiltale imod. Det betyder, at den tidligere ledelse slipper.



"SØIK har ligeledes på baggrund af efterforskningen besluttet, at der ikke er grundlag for at indlede strafferetlig forfølgning mod ledelsen eller andre fra det danske moderselskab OW Bunker A/S," siger vicestatsadvokaten.



Tiltalen vedrører datterselskabets kreditgivning til et singaporeansk selskab. Ifølge anklageskriftet var der tale om en kreditgivning, som lå uden for direktørens mandat, og som over en periode på cirka halvandet år løb op i mere end 800 mio. kr.



"Der er tale om et stort børsnoteret selskab, der meget pludseligt og uforudset går konkurs, og det har haft store konsekvenser for mange mennesker. Derfor har det været vigtigt at få klarlagt, om der var grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende mod nogen," siger Niels Vejlby Hansen.



Straffesagen skal føres ved Retten i Aalborg, men det lægger endnu ikke fast, hvornår den begynder.