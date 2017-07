Det skriver medierne: Hackere havde måske adgang til Mærsk-systemer siden april

Børsen



Berlingske Business

Jyllands-Posten Erhverv



Chefen for Maersk Oils gasfelt Culzean, Morten Kelstrup, skal op til den potentielle børsnotering levere et gasfelt i "verdensklasse" efter tabet af oliefeltet i Qatar. Det skotske gasfelt skal sikre købere til Maersk Oil og får dermed en nøglerolle op til udskilning fra resten af Mærsk. Nordea mener, at Culzean er en guldklump. Læs den her. Pengemangel presser kapitalfirmaet Dansk OTC og dets relaterede firmaer, der slås med en truende straffesag, sure Hesalight-investorer og dårlige betalere. Læs her. Bang & Olufsen lover investorerne en overskudsgrad over 12 pct. i 2019/20. Analytikernes skepsis preller af på Henrik Clausen, der har været topchef i et år. Læs her. B&O skal finde balancen mellem ikoniske højttalere og lettere lydudstyr, hvis de skal ud af en årelang krise. Det seneste regnskab viser bedring, men stadig et trecifret underskud. Alligevel tror B&O-topchef Henrik Clausen på, at der er sorte tal på næste års bundlinje.Kampen for at få den bedste og specialiserede arbejdskraft bliver stadigt hårdere. Flere virksomheder er begyndt at udbetale en kontantbonus, hvis en medarbejder hjælper med at finde en ny kollega.I flere måneder har hackere haft frit spil til at downloade interne dokumenter og data fra Mærsk. Det vurderer et cybersikkerhedsfirma, som har undersøgt kilden til det globale hackerangreb, der for nylig ramte Mærsk.Trods europæisk rekord i billig kopimedicin tjener producenterne markant flere penge end tidligere, viser en kortlægning. Den samlede indtjening for ti af de største kopiselskaber i Danmark, der blandt andet tæller Orifarm og Sandoz, var i 2016 mere end 150 mio. kr. efter skat.Fremover bliver der kamp om at få fat i de største profiler inden for it-sikkerhed. Det vurderer en stribe eksperter efter Kim Aarenstrups afsked med Rigspolitiet og ansættelse i DSV.