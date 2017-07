Brasiliansk ekspræsident dømmes for korruption og hvidvask

En føderal dommer i Brasilien har dømt tidligere præsident Luiz Inácio Lula da Silva for korruption og hvidvaskning.



Straffen til Lula, der af Obama blev kaldt verdens mest populære politiker, lyder på ni et halvt års fængsel.



Ekspræsidenten har under en høring tidligere betegnet sagen som en farce.



Lula, der er en af Brasiliens mest populære og kontroversielle politikere, stod anklaget for at have modtaget en lejlighed ved kysten i bestikkelse fra entreprenørfirmaet OAS.



Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama omtalte brasilianeren som verdens mest populære politiker i 2009. Obama ønskede Lula som chef for Verdensbanken.



Da han forlod posten, havde han opbakning fra 83 procent af befolkningen.



Han var elsket af venstrefløjen og hadet af oppositionen, da han var præsident i perioden 2003-2010.



Den tidligere fagforeningsleder voksede op i et fattigt hjem, og han var med til at stifte det brasilianske arbejderparti.



Lula har hævdet, at anklagemyndighedens jagt på ham var "baseret på beskyldninger fra pressen".



/ritzau/AP