Isbjerg på billioner af ton brækket af ved Antarktis

Et isbjerg på billioner af ton er brækket af ved Antarktis, oplyser forskere ifølge det franske nyhedsbureau AFP.



Det gigantiske isbjerg, som er blevet fulgt tæt af forskere, knækkede af mellem mandag den 10. juli og onsdag den 12. juli, hvor en sektion på 5800 kvadratkilometer brød helt af, siger forskere på Swansea Universitet.



Det afbrækkede isbjerg er blandt de største, der er registreret.



Isbjerget, der er næsten dobbelt så stort som Fyn, har siden sidste måned "hængt i en tynd tråd", inden det knækkede helt fri af ishylden, der kaldes sektion Larsen C onsdag morgen.



Satellitoptagelser viser, at ishylden Larsen C nu er 10 procent mindre, end før isbjerget knækkede af.



/ritzau/AFP