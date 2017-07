Her er det farverige persongalleri der lokkede Trump Jr. i russernes kløer

Rob Goldstone lagde selv dette billede på Instragram kort efter, at Trump havde vundet det amerikanske valg. På t-shirten står der Rusland med store fede, røde bogstaver. Screenshot fra Instagram.

@AgalarovAras I had a great weekend with you and your family. You have done a FANTASTIC job. TRUMP TOWER-MOSCOW is next. EMIN was WOW! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. november 2013

En tabloidjournalist, en popsanger fra Aserbajdsjan og en musikvideo med en række Miss Universe-kvinder og Donald Trump. Det er nogle af hovedingredienser i den historie, der fylder forsiderne på stort set alle amerikanske netaviser.Det handler om den amerikanske præsident Donald Trumps søn Donald Trump Jr., der sidste sommer mødtes med en russisk advokat, der angiveligt har forbindelser den russiske regering.Donald Trump Jr. lagde i går en mailkorrespondance frem på Twitter. I korrespondancen skriver en Rob Goldstone til Trump Jr., at en Emin Algarov vil sætte et møde op med en russisk advokat, som vil fortælle om "åbenlyst følsomme oplysninger fra et meget højt niveau" om Hillary Clinton.Trump Jr. "vil elske" at mødes med den russiske advokat, der hedder Natalia Veselnitskaya.Men hvem er de her personer? Lad os tage dem fra en ende. Denne artikel er skrevet på baggrund af oplysninger fra Washington Post, NBC, The Guardian og BBC.Han er manden, der skaber kontakten mellem Donald Trump Jr. og Emin Algarov. Rob Goldstone er tidligere tabloidjournalist på flere forskellige britiske medier. Han er født i Manchester, og i dag ejer han PR-virksomheden Oui 2 Entertainment.Oui 2 Entertainment har arbejdet med Miss Universe-konkurrencen, som i øvrigt tidligere har været ejet af Donald Trump.Rob Goldstone har tidligere arbejdet sammen med bl.a. Michael Jackson, BB King og Richard Branson.Rob Goldstone har desuden arbejdet sammen med popsangeren Emin Agalarov, ligesom han angiveligt har skrevet om ham, mens han var tabloidjournalist.Rob Goldstone lagde et billede op på Instragram, hvor han sidder i en t-shirt med teksten "Russia," da Trump vandt præsidentvalget i USA. Da medier begyndte at skrive om det, blev billedet fjernet igen.Men hvem er så Emin Agalarov, som Rob Goldstone altså har arbejdet sammen med via sit PR-bureau. Emin Agalarov er manden, der har kontaktet Rob Goldstone og bedt ham om at sætte et møde op mellem Donald Trump Jr. og den russiske advokat, der måske har kontakt til den russiske regering.Emin Agalarov er som sagt popsanger fra Aserbajdsjan. Han har blandt andet lavet sangen In another life fra 2013.I musikvideoen til sangen sidder Emin Agalarov til et forretningsmøde, hvor han keder sig. Han drømmer sig væk til et stort hus, hvor han bor sammen med smukke Miss Universe-kvinder.Efter dagdrømmeriet vender musikvideoen tilbage til det kedelige forretningsmøde, hvor en vis herre viser sig at sidde for borenden: USA's nuværende præsident Donald Trump.Efterfølgende har Donald Trump skrevet på Twitter, hvor han roser Emins far, Aras.Hvem er så Aras Agalarov, som Trump skriver om på Twitter?Han er som sagt far til popsangeren Emin. Donald Trump og Aras Agalarov har arbejdet sammen om at få Trump Tower til Moskva.Det er dog aldrig blevet til virkelighed. Aras Agalarov er oligark og har angiveligt gode kontakter til den russiske regering.Hun er den russiske advokat der rent faktisk mødtes med Donald Trump Jr. i Trump Tower i New York i sommeren 2016.Veselnitskaya arbejder bl.a. for den russiske rigmand Denis Katsyv. Han er træt af den amerikanske lov, der går under navnet det The Magnitsky Act.Loven er fra 2012 og underskrevet af daværende præsident Barack Obama. Loven gør, at mange russiske rigmænd er underlagt en række sanktioner.Dens Katsyv, som er mistænkt for hvidvaske millioner af dollar via ejendomshandel i New York, vil af med loven, og derfor skulle Veselnitskaya ifølge hende selv mødes med Trump Jr. i New York. Veselnitskaya afviser, at hun har noget at gøre med den russiske regering.Hun fortæller til NBC, at hun blev modtaget af Rob Goldstone i lobbyen i Trump Tower, den dag hun mødtes med Donald Trump Jr.