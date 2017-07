Direktørens beskyldninger om et markant højt sygefravær, som ifølge ham ikke skyldes 'ægte sygdom,' presser de danske ansatte i flyselskabet CimberAir. Selskabet er underleverandør til SAS.



De ansatte føler sig tvunget til at tage på arbejde og flyve, selvom de er syge. Sådan lyder meldingen fra flere af selskabets piloter og stewardesser, som Avisen.dk har talt med. De beskriver en hård ledelsesstil. Det er 'management by fear,' lyder det. Ifølge de ansatte har den øverste ledelse sendt flere mail ud, hvor sygefraværet påtales.



I en mail, som selskabets øverste direktør, Patrick Byrne, sendte til de danske medarbejdere 17. juni, og som Avisen.dk har set, skriver han direkte, at fremtiden for basen i København er truet på grund af deres høje sygefravær.



Medarbejderne oplyser til Avisen.dk, at de ikke har fået lov til at se en opgørelse over det gennemsnitlige sygefravær på månedsplan.



Cimber Air blev i januar i år solgt af SAS. Køberen var det irske flyselskab CityJet med Patrick Byrne i spidsen. Selskabet flyver flere ruter for SAS.



I mailen skriver direktøren, Patrick Byrne, at det vil få konsekvenser, hvis de danske ansatte ikke nedbringer deres sygefravær. Det har bragt den fortsatte levedygtighed for basen i København i alvorlig fare, skriver han.



Direktøren skriver, at sygefraværet i Københavns Lufthavn er 'et meget unaturligt fænomen,' og han varsler en ny sygdomspolitik.



Christian Højer Schjøler er ekspert i arbejdsret og adjunkt ved Juridisk Institut på SDU. Han har læst mailen fra Patrick Byrne.



- Det er meget atypisk og i strid med tillidsforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager at mistænkeliggøre sine ansatte kollektivt på den måde. Direktøren prøver jo at gøre dem bange og presse dem til mindre sygefravær, siger han til Avisen.dk.



At sygefraværet hos de ansatte i Cimber ifølge direktøren er skyhøjt, står i skarp kontrast til, hvordan tingene så ud kort tid inden, CityJet købte Cimber.



I sin ugemail til Cimber-piloterne midt i august sidste år roste flyvechef i Cimber Øyvind Rønnen piloterne for det lave sygefravær.



- Sidste måned var sygefraværet blandt piloter helt nede på 1,5 procent med et gennemsnit på 2 procent for de seneste 3 måneder. Dette er på alle måder fremragende, lød det fra ham.



/ritzau/FINANS