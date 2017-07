Det skriver medierne: Nordeas krav til dansk hovedsæde mørklagt

Børsen

Familien Ginsborgs holdingselskab har på fem år tabt halvdelen af omsætningen, så nu skal der ske noget nyt. Deres-butikker lukker på stribe, og retten til at sælge de eftertragtede Converse-sko ejes ikke længere. Nu skal der findes lønsomme nye koncepter indenfor mode, smykker og sko. Læs historien her. Danskerne optager forbrugslån for milliarder, men det kan være vanskeligt at sikre sig den bedste pris. Det vil virksomheden Lendme nu ændre på. Læs den her. Carlsberg er gået sammen med Brooklyn Brewery om et nyt bryggeri i Litauen. Bryggeriet, der ligger i forlængelse af det eksisterende Svyturys-bryggeri, vil fokusere på specialøl, hvor salget er stigende. Læs den her. Erhvervsministeriet har mørklagt store dele af korrespondancen med Nordea om storbankens ønsker til blandt andet skatteforhold, hvis hovedkvarteret rykkes til Danmark. Den manglende åbenhed om vilkårene er kritisabel, vurderer ekspert.Tryg indledte i begyndelsen af året salget af forsikringer mod cyberkriminalitet til virksomheder. Forsikringskoncernen kan notere en heftig vækst på meget kort tid.Skyhøje priser på klassiske investeringsejendomme får investorer til at kigge på nye områder. I første halvår var næsten halvdelen af investeringerne alternative. Blandt andet hotelejendomme er eftertragtede, og tendensen kan ændre bybilledet de kommende år.Topchef for Novo Holdings A/S, Kasim Kutay, ser masser af investeringsmuligheder, selv om priserne for tiden er tårnhøje. Novo Holdings har helt andre muligheder end de mange kapitalfonde. Pengetanken er blandt andet lun på høreapparatindustrien.Et stort underskud har efterladt pengekassen tom hos det danske modetøjsfirma Day Birger et Mikkelsen, der har butikker flere steder i verden.Plusbog.dk sælger bøger til medlemmer og nærmer sig 100 mio. kr. i omsætning. Nu vil onlineboghandlen måle sig med Amazon på det irske marked.