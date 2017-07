Donald Trump udsætter et besøg hos premierminister Theresa May i Storbritannien til næste år, meddeler en kilde i Det Hvide Hus.



Udfordringen med at mødes skyldes udelukkende de to lederes travlhed, slår kilden fast, efter at knap to millioner briter med deres underskrifter har forsøgt at forhindre besøget.



Planerne om et officielt besøg i London har mødt massiv modstand fra mange briter, som mener, at han ikke bør inviteres til kongeriget.



Det skyldes hovedsageligt Trumps modstand mod muslimer.



Den britiske premierminister, Theresa May, inviterede Trump til London i forbindelse med sit besøg i Washington kort efter hans tiltræden i januar.



Trump og May har ikke været i stand til at finde en dato, der passer begge parter.



- Det drejer sig blot om kalenderproblemer. Det har vist sig svært at finde en dato, der passer alle. Vi er fremme ved næste år, siger en kilde i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Den amerikanske præsident har besøgt Europa to gang i år. Han rejser til Paris senere i denne uge. Trump skal også besøge Asien senere i år.



Flere 1,86 millioner mennesker har sat deres navn på en underskriftindsamling, med krav om at Trump ikke må komme til Storbritannien.



Det skyldes ifølge underskriverne, at hans besøg vil bringe dronning Elizabeth i forlegenhed, hedder det på den britiske regerings officielle side over underskriftindsamlinger.



Også oppositionsleder Jeremy Corbyn har krævet besøget afblæst.



Trump sagde under valgkampen, at han ville forbyde alle muslimer indrejse til USA.



Straks efter at han tiltrådte embedet, underskrev han et dekret, der forbød indrejse for statsborgere fra en række lande, hvor befolkningerne var overvejende muslimske.



Dekretet blev blokeret af amerikanske domstole. Men for nylig fik Trump grønt lys til dele af et omformuleret dekret, hvor Irak var fjernet fra listen.



/ritzau/