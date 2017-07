Trump forsvarer søn i Rusland-sag: "Min søn er en person af høj kvalitet"

Præsident Trump har tirsdag aften dansk tid udsendt en kort kommentar til de emails, som hans søn offentliggjorde tidligere på dagen. De viser, at Donald Trump Jr. sagde ja til at mødes med en russisk advokat for at få oplysninger, som kunne skade modkandidaten Hillary Clinton, og som angiveligt stammede fra den russiske regering."Min søn er en person af høj kvalitet, og jeg roser hans åbenhed," lyder den korte kommentar fra præsidenten, som blev læst op tirsdag aften af en af hans pressefolk.Af de offentliggjorde emails, som blev lagt frem kort efter, at New York Times var kommet i besiddelse af dem og havde bedt De Hvide Hus om en kommentar til dem, fremgår det, at Trump Jr. reagerede overordentligt positivt på den russiske henvendelse."Hvis det er, hvad du siger, så vil jeg elske det," lød hans kommentar til tilbuddet om oplysninger, som ifølge mailen var "en del af Ruslands og dets regerings støtte til Mr. Trump."