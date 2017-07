Mens Qatar står isoleret blandt nabolande, har det lille emirat underskrevet en aftale med amerikanerne om at bekæmpe terrorisme.



Det fortæller den amerikanske udenrigsminister Rex Tillersons rådgiver R.C. Hammond.



- Qatar og USA har underskrevet en samarbejdsaftale, som skitserer Qatars bestræbelser på fremover at styrke kampen mod terrorisme og aktivt at gøre noget ved terrorfinansiering, siger Hammond.



Rådgiveren mener, at det kan "blive et skridt frem".



I sidste måned besluttede Qatars nabolande anført af Saudi-Arabien at blokere og isolere Qatar.



Landene beskylder Qatar for at støtte terrorisme og for at ville samarbejde med saudiarabernes ærkefjende Iran.



Qatar og Iran deler et af verdens største gasfelter, der ligger under Den Persiske Golf.



Nabolandene beskylder desuden kanalen al-Jazeera, der ligger i Qatar, for at sprede terrorbudskaber.



Al-Jazeera skal lukkes, kræver Saudi-Arabien.



Saudi-Arabien er allieret med USA. Den amerikanske præsident, Donald Trump, indledte sin første officielle rejse til Mellemøsten og Europa i netop Saudi-Arabien.



Det var ikke længe efter Trumps besøg i Saudi-Arabien, at Qatar blev skubbet ud i kulden.



Egypten mener, at Qatar bør udelukkes fra den USA-ledede koalition, der bekæmper Islamisk Stat.



Koalitionen, der også omfatter Danmark, bør ikke have medlemmer, der "støtter terrorisme", uddyber en talsmand for udenrigsministeriet i Egypten.



- Det er uacceptabelt, at koalitionen har medlemmer, som støtter terrorisme, eller som advokerer for terrorisme i egne medier, siger talsmand Ahmed Abu Zeid.



Han tilføjer, at golflandenes beslutning om at isolere Qatar er i overensstemmelse med samme princip.



Zeid leder en egyptisk delegation i Washington D.C.



/ritzau/Reuters