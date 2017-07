Trump Jr. lægger emails frem: Aktier i USA dykker

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq -- Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11. juli 2017

"Russia - Clinton - private and confidential" Sådan lyder emneteksten på den mailudveksling, som præsident Trumps søn Donald Trump Jr. netop har offentliggjort på Twitter. Mailudvekslingen går forud for et kontroversielt møde, som Donald Trump Jr. havde med den russiske advokat Veselnitskaya forud for præsidentvalget.Af udvekslingen fremgår det, at en af Trump-familiens forretningsforbindelser i Rusland, Aras Agalarov, som er far til den russiske popstjerne Emin, har mødtes med statsanklageren i Rusland.Statsanklageren har angiveligt informationer og dokumenter, som kan "inkriminere Hillary.""Det er åbenlyst følsomme oplysninger fra et meget højt niveau, men det er en del af Ruslands og dets regerings støtte til Mr. Trump," står der i mailen til Trump Jr. fra den britiske publicist Rob Goldstone, som repræsenterer Emin, og som arrangerede det efterfølgende møde mellem Trump Jr. og den russiske advokat om informationerne.Det lyder åbenbart godt i den daværende præsidentkandidats søns ører."Ser ud til, at vi har lidt tid, og hvis det er, hvad du siger, vil jeg elske det især senere på sommeren. Kan vi tage en telefonsamtale som det første i næste uge, når jeg er tilbage," svarer han kort efter, at han har modtaget mailen.Se de centrale emails her:Sammen med de offentliggjorte mails, har Trump Jr. også udsendt en officiel udtalelse.Her peger præsidentens søn bl.a. på, at advokaten ikke er en repræsentant for den russiske regering og ikke kom med nogle oplysninger."For at sætte det i kontekst, så skete det før den nuværende russiske feber var moderne. Som Rob Goldstone sagde i dag i pressen, så var hele mødet 'det mest ubehjælpsomme nonsen, jeg nogensinde har hørt.' Jeg blev faktisk ophidset over det," lyder det fra Trump Jr.De amerikanske aktiemarkeder lå tirsdag morgen omkring på samme niveau, som de lukkede i mandag, men efter offentliggørelsen af ovenstående emails faldt S&P 500-indekset med omkring 0,5 pct.Siden har det rettet sig en smule, men det ligger fortsat under gårsdagens lukkekurs.