B&O-optakt: Ny direktør skal sætte fingeraftryk på strategiplan

Når Bang & Olufsen udgiver regnskab for hele 2016/17, ser Sydbanks senioranalytiker Morten Imsgard gerne, at selskabets administrerende direktør, Henrik Clausen, sætter sine egne fingeraftryk på den strategiplan, som tidligere direktør Tue Mantoni har lagt.



- Der er ikke lagt op til en strategisk revolution. Det vil nok følge mange af de ting, der allerede er søsat. Men den igangværende strategiplan indeholder nogle udfordrende finansielle målsætninger, som skal indfris allerede i det regnskabsår, vi går ind i nu, siger Morten Imsgard.



I fjerde kvartal af 2015/16 havde Bang & Olufsen en nettoomsætning på 696,1 mio. kr. Den primære drift (EBIT) viste et underskud i kvartalet på 71,6 mio. kr., mens bundlinjen lød på et underskud på 109,8 mio. kr. For hele regnskabsåret var underskuddet på 207,7 mio. kr.



FRA MINUS TIL PLUS



Morten Imsgard peger på, at Bang & Olufsen det kommende år skal levere en overskudsgrad på 7 pct. ifølge strategiplanen. Overskudsgraden var til sammenligning i 2015/16 negativ på 8,6 pct.



- Det bliver svært, og jeg regner ikke med, vi kommer til at se en prognose for næste regnskabsår, som indfrier de langsigtede forventninger, siger senioranalytikeren.



Bang & Olufsen venter i 2016/2017 en omsætningsvækst på 10-15 pct., og en EBITDAC-margin (primært driftsresultat før af- og nedskrivninger samt kapitalisering) i niveauet 2-3 pct., eksklusive effekter fra frasalget i Tjekkiet.



Bang & Olufsen har solgt sit tjekkiske datterselskab til den amerikanske samarbejdspartner Tymphany og har i samme forbindelse taget en nedskrivning på 120-130 mio. kr. i slutningen af maj i år.



- Bang & Olufsen vokser rigtig flot, og selskabet kommer til at løfte sin overskudsgrad betydeligt næste regnskabsår, men altså ikke helt deroppe, hvor den nuværende strategi har lagt overliggeren, siger Morten Imsgard.



Selv om senioranalytikeren mener, at man må slække på nogle målsætninger, regner han ikke med, at der bliver slækket på ambitionerne.



- Det skal stadig gerne være en meget ambitiøs strategiplan med høj, tocifret vækst i toplinjen årligt, og en EBIT-margin, der skal være tæt på det bedste, selskabet nogensinde har leveret. Men tiden er inde til, at strategiplanen bliver justeret, og man får sit eget fingeraftryk på, siger Morten Imsgard.



Frasalget af det tjekkiske datterselskab er en del af Bang & Olufsens strategi om at lægge mere produktion ud til samarbejdspartnere, så det ikke selv ejer så mange aktiver - i erhvervslivet kaldet "asset light".



Derudover er en del af strategien at have færre partnere til at distribuere produkterne, og Bang & Olufsen vil desuden eje og drive færre butikker.



Bang & Olufsen udgiver årsregnskabet for 2016/2017 onsdag 12. juli.



/ritzau/FINANS