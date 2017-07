Med pomp og pragt blev planerne om it-gigantens Apples nye datacenter i Aabenraa mandag præsenteret.



Politikere og erhvervslivet tonede begejstrede frem, da planerne blev offentliggjort.



Men ikke alle jubler.



Steffen Bau kommer til at bo 150 meter fra det nye datacenter, og han føler, at han er blevet forbigået i processen.



- Der er alt for meget rygklapperi i den her sag. Selvfølgelig er jeg glad for, at der sker noget i området. Men jeg føler ikke, at man har tænkt på os beboere, siger han.



I efteråret hørte Steffen Bau, at det store areal var blevet solgt. Men han kunne ikke få at vide, hvad grunden, der grænser op til hans egen, skulle bruges til. Og det er uvisheden, han og familien har været trætte af.



- Vi har fået at vide, at der kommer til at køre mange hundrede lastbiler forbi os hver i dag forbindelse med byggeriet.



- Hvis vi nu vil sælge vores hus til en børnefamilie, bliver det da umuligt. Jeg ville hvert fald sige nej, hvis jeg var dem, siger Steffen Bau.



Første fase af byggeriet ventes færdig i 2019 til en samlet pris på omkring seks milliarder kroner.



Byggeriet ventes at skabe cirka 300 job og omtrent 50-100 beskæftigede, når datacenteret er i fuld drift.



- Det er da fint, at det kommer til at beskæftige folk, men mange flere er det jo heller ikke. Så det kunne godt være, at man lige skulle til at få de jublende arme lidt ned, siger Steffen Bau.



Claus Lorenzen kommer til at bo 200-300 meter fra det nye datacenter. Ligesom naboen Steffen Bau føler han sig dårligt informeret.



- Vi har aldrig før snakket om at ville flytte, og vi har gået og ventet på at få at vide, hvad der skulle bygges. Det overvejer vi da nu, for det bliver ikke sjovt at grille i vores have med sådan en ny nabo, siger han.



Både Steffen Bau og Claus Lorenzen havde gerne set, at de havde fået en eller anden form for økonomisk gulerod af kommunen.



En tredje beboer, som JydskeVestkysten har talt med, er dog positivt stemt overfor det nye datacenter.



- Det kan da være, man kan få arbejde ved dem. Så kan jeg bare gå over vejen, siger Jens Christian Clausen til avisen.



/ritzau/