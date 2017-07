Stor tørst efter økomælk er plaster på såret for landbruget

Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Danmarks Statistik

Selv om landbruget har det bedre end i rædselsårene efter finanskrisen, var der stadig langt mellem snapsene i 2016.



Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik steg driftsresultatet for heltidslandbrug med 80.000 kroner til 261.000 kroner per bedrift, viser foreløbige tal.



Driftsresultatet er dermed som for 2014 og 2015 fortsat mindre end den beregnede aflønning af landmandsfamilien, skriver Danmarks Statistik.



Til gengæld kan de økologiske mælkeproducenter glæde sig over et godt år, hvor kundernes lyst til økologiske produkter steg.



- Forbrugernes efterspørgsel efter økologiske mejeriprodukter var i 2016 medvirkende til at drive forskellen i landmandens mælkepris op, så økologisk mælk gav 1,2 kroner mere per kilo sammenlignet med konventionel mælk, skriver Danmarks Statistik.



Derimod var det ikke et specielt godt år for de konventionelle mælkeproducenter.



- Der var en tilbagegang på 72.000 kroner til minus 130.000 kroner for konventionelle mælkeproducenter efter meget lave mælkepriser, der først begyndte at stige i fjerde kvartal 2016, lyder det fra Danmarks Statistik.



Samlet set for det danske landbrug er der efter et fald på godt 1000 bedrifter nu færre end 10.000 landbrug i Danmark, der kan karakteriseres som heltidslandbrug.



/ritzau/