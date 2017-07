Det skriver medierne: It-sikkerhed har længe haltet hos Mærsk i Rotterdam

Børsen

Den nordiske direktør for Apple, Erik Stannow, siger, at koncernen bygger vindmøller for at give it-gigantens el-slugende datacentre i Aabenraa og Viborg en grøn profil. Alternativet er, at Danmark øger kulforbruget for at producere strøm nok. Læs historien her. Sagen om det påståede kartelsamarbejde blandt nedrivningsfirmaer vokser. Bagmandspolitiet har udvidet efterforskningen og yderligere sigtet en række nedbrydningsfirmaer for at dele priser på 80 entrepriser. Læs den her. Byggemarkedskæden Silvans nye ejer, tyske Aurelius Group, vil satse hårdt på onlinehandel og give den danske gør-det-selv-kæde mere frihed. Læs den her Danmarks succes med at tiltrække gigantiske datacentre lægger pres på dansk energipolitik. Blandt andet den enorme mængde spildvarme skal distribueres.Det er tilsyneladende intet tilfælde, at den danske rederigigant Mærsk blev så hårdt ramt, da en særdeles ondsindet computervirus for 14 dage siden slog til. Så sent som i 2016 bad havneledelsen i Rotterdam rederigiganten om at gøre noget ved it-sikkerheden. Det viser en undersøgelse fra den hollandske avis de Volkskrant.Novo Nordisk-guldægget Victoza bliver distanceret i Danmark af den tyske konkurrent Boehringer Ingelheim. Siden oktober 2016 har Boehringer Ingelheim med sit diabetesmiddel Jardiance måned efter måned trukket flere nye patienter til end Novos topprodukt.Barberklingen og Barberskabet er to nye selskaber, der udfordrer giganten Gillette ved at sælge barbergrej som abonnement. Stifterne er alle i 20'erne.Møbelkæden IDdesign, der er ejet af Lars Larsen, vokser kraftigt. Nu vil den fordoble antallet af butikker i løbet af få år.