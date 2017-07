- Det er en stor fornøjelse at byde premierminister Abe velkommen i dag.



- Vi har haft meget konstruktive samtaler. Japan er en vigtig strategisk partner til Danmark.



Sådan sagde den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, på et pressemøde med Japans premierminister, Shinzo Abe, i Statsministeriet mandag.



Lars Løkke Rasmussen fremhævede på pressemødet de mangeårige diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan, der i år har eksisteret i 150 år.



Mandagens pressemøde blev afholdt efter et møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Shinzo Abe tidligere på dagen.



Ifølge Løkke var nogle af emnerne på mødet blandt andet situationen på den koreanske halvø, og om hvordan samarbejdet mellem Danmark og Japan kan forbedres yderligere.



- Forbindelsen til Danmark er meget vigtig for Japan.



- Vi er i dag blevet enige om at promovere det strategiske samarbejde mellem Danmark og Japan yderligere, sagde den japanske premierminister, Shinzo Abe, på pressemødet.



/ritzau/