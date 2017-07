Irakiske styrker har generobret Mosul fra Islamisk Stat, bekræfter forsvarsministeriet i USA, som leder en koalition, der bekæmper gruppen.



Islamisk Stat eksisterer imidlertid stadig, slår den amerikanske generalløjtnant Stephen Townsend fast.



- Tag ikke fejl. Denne sejr betyder ikke, at IS er udryddet. Der venter stadig en hård kamp, siger Townsend.



Han kalder sejren i Mosul for et "afgørende slag" mod Islamisk Stat.



Helt slut er soldaternes indsats i byen ikke. Der venter et vanskeligt oprydningsarbejde med fare for flere sammenstød.



- Der er stadig områder i Mosuls gamle by, hvor man skal rydde miner, og hvor IS-soldater kan gemme sig, meddeler den af USA's kommandocentraler, der dækker Mellemøsten.



I weekenden erklærede Iraks premierminister byen generobret efter otte måneders kontant offensiv.



Mandag har premierminister Haider al-Abadi gentaget, at IS er besejret.



Den internationale koalition har ydet luftstøtte til Iraks hær, som har ført an i offensiven mod IS.



