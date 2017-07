Frankrig vil måske lukke helt op til 17 atomkraftreaktorer inden 2025 i bestræbelserne på at få reduceret atomkraft, sagde miljøminister Nicolas Hulot mandag.



I et interview med RTL-radio sagde han ifølge Reuters, at det er den nye regerings beslutning at fastholde en kurs, hvor atomenergi skal reduceres, så den kun dækker 50 procent af Frankrigs behov for elektricitet.



I dag dækker atomkraft 75 procent af behovet.



- For at kunne leve op til målene om en reduktion, så er det klart, at vi må lukke et antal reaktorer, sagde Hulot.



- Det kan blive helt op til 17 reaktorer. Men vi skal undersøge hele området nærmere.





