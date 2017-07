Borgmester holdt i uvished om Applekøb til sidste øjeblik

Virksomheden Apples hemmelighedskræmmeri er så stort, at Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), først søndag fik at vide, at det var dét globale firma, der placerer et nyt datacenter i kommunen.



- Jeg har først fået af vide, konkret hvem det var i søndags. Jeg har holdt mange borgermøder og nabohøringer, hvor jeg jo stod og sagde, "jeg aner heller ikke, hvem det er", siger borgmesteren.



Indtil søndag havde Thomas Andresens kun begrænset viden om, hvem der havde købt den kæmpemæssige grund svarende til 400 fodboldbaner i kommunen.



- Processen har været, at jeg har vist, at det var en virksomhed, der havde et meget stort strømforbrug.



- Og at der var en beliggenhed ude ved Kassø, der ligger tæt ved en meget stor transformerstation, som man var interesseret i at erhverve noget jord på, siger Andresen.



De informationer var nok for borgmesteren, der dog også har sikret sig, at projektet ikke var til alt for stor gene for borgerne, inden det blev godkendt.



- Der vil være en byggefase, som beboerne derude har haft en begrundet bekymring omkring.



- Derfor har det betydet meget for mig at sende et klart signal fra kommunens side, om at den udvidelse af infrastruktur, der må finde sted, den står vi bag, siger han.



Han nævner, at kommunen vil arbejde for at sikre gode veje og cykelstier i området for at lette transporten. Ligesom man vil lave byggetilladelser, hvor man vil indskrive vilkår om, hvornår man må larme og så videre.



Det er tre et halvt år siden, at der blev indledt snak om at placere et datacenter i kommunen, og man har arbejdet med det konkrete projekt med et datacenter ved Kassø i to år.



- Det er en forløsning. Det rart nu at kunne sige, at det var det her. For nu kan vi begynde at finde ud af, hvad det betyder for Aabenraa Kommune med hensyn til jobskabelse og alt det her, siger borgmesteren.



/ritzau/