TDC-direktør om misset aftale: Tabte til konkurrent på pris

Det er prisen, der afgjorde, at Telenor har vundet en aftale med SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service - om levering af tele- og datatjenester til en række små og store offentlige kunder i Danmark.



Sådan lyder det fra Marina Lønning, der er direktør i TDC Erhverv, efter at den danske telekoncern har måttet se sig forbigået af sin norske konkurrent, som derved fortsat skal være primær leverandør til de offentlige kunder i minimum de næste to år.



- I TDC Group konstaterer vi, at vi ikke vandt SKI 02.08, da en anden byder havde lavere pris, hvilket var kriteriet for tildeling.



- I TDC Group mener vi fortsat, at det er vigtigt at udvikle nye digitale tiltag samt sikre, at der er lønsomhed i de aftaler, vi indgår, således at vi fortsat kan opretholde et højt investeringsniveau, siger Marina Lønning i en mail.



I regnskabet for første kvartal skrev TDC, at størstedelen af de offentlige kontrakter inden for B2B-forretningen ville blive sendt i udbud i løbet af 2017 og "desværre med pris som det primære udvælgelseskriterie".



- Resultatet af disse udbud vil have en effekt på vores finansielle udvikling fra 2018 og fremefter, skrev TDC i kvartalsregnskabet.



På grund af aftalen, som bygger på en eksisterende en af slagsen fra 2014, skal Telenor være leverandør af tele- og datatjenester til blandt andet kommuner, universiteter, forsyningsselskaber og selvejende institutioner.



