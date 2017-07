Det skriver medierne: Stadils finansielle mareridt skyldes et enkelt skib

Børsen



Om få år er Storbritannien fortid i EU, og på det tidspunkt bør Danmark også stemme sig ud af EU. Det mener Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Morten Messerschmidt, der kalder EU en taberklub. Venstre afviser alt-eller-intet-afstemning. Læs artiklen her Reinert-familien fra Kolding har opkøbt resten af det krakkede Endless Jewelry. Smykkerne skal nu sælges på nettet, mens nye butikker er udelukket. Læs den her. Flytteservicevirksomheden Santa Fe vil ud af ØK's skygge, men kæmper for ikke at blive glemt i Danmark. Selskabet er resterne af Det Østasiatiske Kompagni – engang Skandinaviens største virksomhed – og vil nu ind på det danske marked og går samtidig på opkøb i USA.Længe holdt Stadil-familien fast i en offensiv strategi i shippingfirmaet Thorco. Først dette forår tog ejerne et opgør med optimismen og nedskrev værdien af flåden med 620 mio. kr. Ét enkelt fartøj fremstår som en særligt dyr fornøjelse.Novo Nordisk mistede i årets første tre måneder en salgsindtægt på over 450 mio. kr., fordi et lukrativt østrogenpræparat blev ramt af kopikonkurrence i USA. Novo forsøger nu at holde endnu en indisk kopi-producent på afstand med retssag om patentbrud.Forventningerne er afdæmpede til B&O's årsregnskab, for underskuddet året før løb op i 208 mio. kr. Uvist af hvilke årsager har den ny chef fremrykket årsregnskabet med en hel måned. Det vil være overraskende, hvis fremrykningen skyldes, at der nu endeligt er fundet en køber til hele Struer- virksomheden.En del byggefirmaer ser ud til at have forslugt sig i ordrer og har fået sværere ved at betale regninger til tiden, lyder det fra kreditforsikringsselskaber. Det samme gælder tøjindustrien.Danske investorer får ikke den vare, som de betaler for, når de placerer deres penge i såkaldte balancerede fonde. Pensionskunderne har 93 mia. kr. stående i de populære fonde, som de seneste tre år har haft mere end svært ved at skabe et godt afkast.Aktiemarkedet har taget godt imod planerne om en snarlig opsplitning af NKT Cables og Nilfisk. Udførelsen af opsplitningen forventes at blive sat i gang i august i år.