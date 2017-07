Iraks premierminister, Haider al-Abadi, har udråbt sejr over Islamisk Stat i storbyen Mosul efter mere end otte måneders kamp.



Det oplyser Abadis kontor i en pressemeddelelse.



- Den øverstkommanderende for de væbnede styrker, Haider al-Abadi, er ankommet til den befriede by Mosul og har ønsket de heroiske soldater og det irakiske folk tillykke med den store sejr.



USA bekræfter, at Abadi er ankommet til byen for at lykønske sikkerhedsstyrkerne.



Det oplyser Brett McGurk, der er USA's repræsentant i den amerikanskledede koalition, som kæmper mod Islamisk Stat, på Twitter, skriver nyhedsbureauet dpa.



Lørdag forlød det, at der kun var "få meter tilbage", før hele Mosul var under de irakiske styrkers kontrol.



Byen, der var Islamisk Stats sidste bastion i Irak, blev indtaget af den ekstremistiske gruppe i 2014.



Det var her, Islamisk Stats kalifat blev udråbt.



I oktober 2016 indledte irakiske styrker med international hjælp en offensiv for at vriste byen fri af jihadisternes kløer.



I januar var den østlige del tilbageerobret af Irak, og i februar blev kampen om den vestlige del indledt.



