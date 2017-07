Skat lader skatteydere vente på domme om retspraksis

Der er en ubalance mellem Skat og skatteyderes adgang til indsigt og viden, viser en ny analyse for Justitia.Den juridiske tænketank har fundet en skæv balance mellem Skat og skatteyderes mulighed for indsigt i domme i skattesager.Det er retssikkerhedsmæssigt bekymrende, mener skatteadvokat Mette Juul, Justitia."Skat kan få indsigt med det samme i nye domme og dermed ny viden, mens skatteyder i mange tilfælde må vente halve eller hele år for at få adgang til samme viden."Opgørelsen viser, at der er sket en betydelig stigning i perioden, fra en dom bliver afsagt, til den offentliggøres på Skats hjemmeside.I 2014 gik der gennemsnitligt 72 dage, før civile sager (uden skattestraffesager) blev offentliggjort, og 22 dage før afgørelser fra Højesteret blev offentliggjort.To år efter gik der henholdsvis 118 og 107 dage for tilsvarende sager.Modsat tidligere begrænses skatteyderes indsigt i, hvilke byretter som har afsagt dom. Dermed begrænser Skat reelt skatteyderes mulighed for at søge aktindsigt i den pågældende dom ifølge Justitia."Det forhindrer tillige, at skatteydere kan gøre sig bekendt med ny praksis, som for eksempel kan have betydning for ens virksomhed," siger Mette Juul i en skriftlig kommentar.Det vækker undren, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør domme, allerede få dage efter at dommen er afsagt.Justitia anbefaler derfor, at Skat får rettet ind og følger i hælene på den retssikkerhedsmæssige duks.Desuden opfordrer tænketanken Skat til at offentliggøre, hvilken byret som har afsagt en given dom. Det har tidligere være praksis./ritzau/