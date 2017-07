Flere end 200 betjente er blevet såret under G20-topmøde

Mindst 213 politibetjente er blevet såret i de voldelige demonstrationer, der har fundet sted i den tyske storby Hamburg, hvor G20-lederne holder topmøde.Og antallet ventes at stige i løbet af lørdagen. Det oplyser en talsmand for politiet.Hamburg politis talsmand, Timo Zill, blev selv angrebet af demonstranter torsdag. Til avisen Bild siger han, at byens politistyrke aldrig før har "oplevet så meget had og vold".Derudover er 203 personer blevet anholdt, siden de første demonstrationer begyndte 22. juni. Der er dog ingen pålidelig opgørelse over, hvor mange deltagere der er kommet noget til.G20-topmødet, hvor 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU deltager, blev indledt fredag og afsluttes lørdag.Op mod 100.000 ventes inden da at tage del i en række demonstrationer under navnet "Velkommen til helvede", som blev indledt torsdag.Tåregas og vandkanoner har allerede været i brug mod demonstranterne, der har sat ild til biler og kastet med fyrværkeri mod betjente.Mottoet bag "Velkommen til helvede" er "en krigerisk besked", fortalte en af arrangørerne, Andreas Blechschmidt, torsdag.- Men det skal også symbolisere, at G20's politik er ansvarlig for forfærdelige levevilkår verden over som sult, krig og klimakatastrofen, siger han til AFP.Lørdag formiddag tager Blechschmidt dog afstand til de voldelige optøjer, som har "fået sit eget liv":- Vi mener, at det er forkert - både politisk og i form af demonstrationens indhold, siger han til den tyske tv-kanal NDR og tilføjer, at "det handler ikke om at sætte ild til supermarkeder eller beboeres biler".20.000 betjente har været på standby. Den store politistyrke er klar til at skride ind mod demonstranterne med pansrede køretøjer, helikoptere og droner, der kan bruges til overvågning.Derudover er der opstillet et midlertidigt område i en tidligere hvidevarebutik, hvor op mod 400 personer kan tilbageholdes.Tv-billeder viser betjente trænge ind i en besat bygning i Schanzenvirtel-området i Hamburg, mens helikoptere kredser i luften med søgelys, og de pansrede køretøjer pløjer sig gennem barrikader.Alene her blev 77 personer anholdt.G20-gruppen blev dannet i 1999. De seneste ni år har der været årlige eller halvårlige møder, som afholdes på skift i medlemslandene./ritzau/