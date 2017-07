Pendlere er ved at opgive håbet om tog der virker

Pendlerne på landets mest travle togstrækning, Kystbanen mellem Helsingør og København, er så plaget af problemer, at de har mistet tilliden til DSB. Også på Østfyn er pendlerne frustrerede. Det skriver Jyllands-Posten.



Forbrugerrådet Tænk mener, at DSB, der i maj kun fik 67,7 pct. af tog på Kystbanen frem til tiden mod de aftalte 82,4 pct., svigter kerneydelsen: Tog til tiden.



Pendlerklubben Kystbanen har for Jyllands-Posten lavet en stikprøveundersøgelse over fire dage i juni.



Pendlerne oplever forsinkelser, overfyldte tog, døre og toiletter, der ikke virker, og tog, der kører forbi passagerer eller efterlader dem, fordi togene er overfyldte.



Over halvdelen fortæller om forsinkede tog, 20 procent om toiletter, der ikke virker, og 34 procent om døre, der ikke kan åbnes.



Michael Randropp, talsmand for pendlerne på Kystbanen, er skuffet over DSB:



"Stikprøven bekræfter den stigende frustration hos pendlerne. DSB har ikke løst problemerne, selv om koncernen har haft år til det."



"Og den rettidighed, DSB præsterer, skyldes kun, at selskabet sidste år hævede rejsetiden med fem minutter. Det er sminkede tal."



Hos DSB erkender Aske Wieth-Knudsen, chef for forretningsudvikling, problemerne.



"Vi lever ikke op til punktligheden på Kystbanen, og toiletternes standard er ikke god nok."



"Blandt andet derfor har vi et mobilt team, der skal forbedre toiletforhold og døre," siger Aske Wieth-Knudsen, der ikke vil sætte dato på for, hvornår alle problemer er løst.



På Østfyn er der også problemer. Her frygter pendlertalsmand Anne Fiber togets fremtid:



"Når jeg hører de mange forslag om liberalisering af togdriften, ser jeg enden på togdriften for mig," siger Anne Fiber til Jyllands-Posten.



