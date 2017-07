Mindst 23 egyptiske soldater er blevet dræbt af militante islamister i Sinai, og 33 er såret, oplyser egyptiske embedsmænd.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



De militante angreb to af hærens kontrolposter med selvmordsbomber og efterfølgende skudsalver. Angrebet er det dødeligste på Sinai-halvøen i år.



Myndighederne meldte først ti soldater dræbt, men flere er fundet under murbrokkerne i en bygning, der blev ødelagt ved angrebet.



Ingen har endnu taget skylden for det dødelige angreb.



Fem officerer blandt dræbte



Angrebet skete i landsbyen el-Barth syd for byen Rafah. Embedsmænd siger, at fem officerer er blandt de dræbte - deriblandt oberst Ahmed el-Mansi, der er en højtstående officer fra specialstyrkerne.



Sikkerhedsstyrkerne siger ifølge Reuters, at 40 militante blev dræbt. Seks af deres køretøjer var også blevet ødelagt.



Den egyptiske hær har delt billeder af ligene af fem militante, der ligger i sandet dækket af blod. Hæren gav dog ikke udtryk for, hvilken militant gruppe mændene kunne tilhøre.



Flere hundrede soldater og politifolk er blevet dræbt i Sinai-ørkenen siden 2013, hvor hæren tvang præsident Mohamed Mursi fra magten.



Oprørerne i Sinai sluttede sig i 2014 til Islamisk Stat (IS). Siden har IS ledet oprøret i den barske og tyndt befolkede ørken.



Den egyptiske præsident Abdel Fattah al-Sisi beskriver de islamistiske militante som en stor trussel mod landet.



I en erklæring efter fredagens angreb opfordrer premierminister Sherif Ismail til, at man står sammen for at bekæmpe de lande, der støtter terrorisme.