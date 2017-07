Frankrig vil stoppe salg af benzin- og dieselbiler i 2040

I håbet om at nå sine mål under Parisaftalen, vil Frankrig bandlyse salg af benzin- og dieseldrevne køretøjer senest i 2040.



Det skriver The Guardian.



Landets nye miljøminister, Nicolas Hulot, kalder beslutningen en "regulær revolution" og fastholder, at tiltaget er til for at bekæmpe luftforurening og beskytte offentlig sundhed.



- Tidsrammen i denne sag er tilstrækkelig langsigtet til at blive taget alvorligt. Hvis den bliver udført, vil det sende et meget klart signal til producenter og forbrugere, og det kan accelerere en transition til elektriske biler, siger David Bailey, ekspert i bilindustrien ved Aston University, til The Guardian.



Meddelelsen kommer kun en dag efter Volvos udmelding om, at selskabet kun vil producere fuldt elektriske hybridbiler fra 2019.



Ifølge Tony Seba, der er økonom ved Stanford University, kommer Frankrigs plan til at give sig selv.



- Forbud mod salg af diesel- og benzinkøretøjer i 2040 er lidt det samme som at forbyde salg af heste for transport på veje i 2040: Der kommer ikke til at være noget, man kan forbyde, udtaler Tony Seba til The Guardian.



Andre stater har allerede sat mere ambitiøse mål, f.eks. vil Norge kun tillade 100 pct. elektriske og plug-in hybridbiler i 2025, og Indien tilstræber at stoppe salget af diesel- og benzindrevne biler i 2030.



/ritzau/FINANS