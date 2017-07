Ondsindede hackere har øget fokus mod Danmark

Center for Cybersikkerheds nye beretning fra 2016 beskriver en voksende cybertrussel mod Danmark.Det vurderer it-ekspert Peter Kruse, som er medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS. "Det er en forøget risiko, som fremgår af rapporten i forhold til tidligere rapporter. Man kan se, at cyberangreb er noget af det, som berør flest virksomheder og infrastrukturen i Danmark," siger han.Center for Cybersikkerhed er en enhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Centeret overvåger internetbaserede trusler mod danske interesser.Af beretningen fremgår det, at centeret har behandlet 783 sikkerhedshændelser i 2016. Syv af hændelserne er karakteriseret som større.Det fremgår også, at cybertrusler et af de højst prioriterede områder i Forsvarets Efterretningstjeneste. "Cybertruslen er en særdeles aktiv trussel, der har både sikkerhedspolitiske og samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Angreb og skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig," står der i rapporten.Truslen kommer primært fra stater eller statsstøttede aktører, der har interesse i at spionere mod Danmark. Forsvarets Efterretningstjeneste har set en stigning i angreb fra stater de seneste år."Udviklingen er gået stærkt inden for de sidste to år. Cybertruslen er generelt i stigning. Nationer opruster på området, fordi de ser andre blive hacket. De er gået i offensiv for at kunne angribe hinanden og beskytte sig selv mod angreb," siger Peter Kruse.Ifølge ham er beretningen også en anerkendelse af, at cyberkriminaliteten ikke bliver stoppet lige foreløbig."Man anerkender, at det her er noget, som vil vokse og stige, i forhold til hvor avanceret det er, men også omfanget af det."/ritzau/