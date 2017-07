En række personer i Belgien var i gang med at planlægge et angreb, før de blev anholdt onsdag morgen.



Det oplyser en unavngiven kilde ifølge det franske nyhedsbureau AFP.



I alt fire personer blev anholdt, da belgisk politi slog til i en aktion og gennemførte seks ransagninger i Anderlecht i den sydvestlige del af Bruxelles.



Der var tale om en antiterroraktion koordineret med fransk politi. Betjente i Frankrig pågreb samtidig en 42-årig mand i en forstad til Lille.



Der blev i aktionen fundet skydevåben af typen kalasjnikov, ammunition og skudsikre veste, rapporterede den belgiske kanal RTBF tidligere onsdag.



Politiet i den belgiske hovedstad efterforsker ifølge kanalen, om disse våben og deres ejermænd måske har forbindelse til to angreb i Bruxelles 22. marts 2016. Her blev flere end 30 blev dræbt.



Aktionen er led i en efterforskning af motorcykelgruppen Kamikaze Riders. Det fortæller en talsmand for politiet.



Medlemmer af Kamikaze Riders er tidligere blevet dømt efter belgisk terrorlov.



Efterforskning af angreb fortsætter







Efterforskningen af angrebene sidste forår mod Bruxelles' lufthavn og metro er ikke slut. Der foretages løbende ransagninger og afhøringer.



I april blev to formodede jihadister anholdt i Spanien. De var til stede i lufthavnen under angrebet i Bruxelles, rapporterer nyhedsbureauet AFP.



Mændene nægtede at have haft noget med angrebet at gøre. Men de erkendte, at de havde været i lufthavnen på det pågældende tidspunkt.



De har fortalt, at de under deres besøg i Belgien mødtes med et familiemedlem til de to brødre, der stod bag selvmordsbomber i lufthavnen og metroen.



Angrebene i Bruxelles har forbindelse til den samme celle i Islamisk Stat, der også menes at stå bag angreb i Paris i november 2015.