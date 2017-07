Relateret indhold Aktieordbog

To tidligere bestyrelsesmedlemmer i det svenske selskab Fingerprint Cards er blevet idømt 18 måneders fængsel for at have brudt loven om handel med værdipapirer.



Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.



Det er byretten i Stockholm, der onsdag har dømt de to tidligere topfolk i det svenske selskab.



En tredje person har undgået en fængselsdom, men har fået 100 dagbøder af 50 svenske kroner for insiderhandel.



Fingerprint Cards laver sensorløsninger til genkendelse af en persons identitet ud fra fingeraftryk. Efter en 17-dobling af kursen i 2015, var 2016 anderledes vanskelig for selskabet, og aktien faldt med 47 pct.



I dag koster en aktie i selskabet 29,63 svenske kr. - og i år er aktiekursen blevet mere end halveret. For blot to år siden kostede en aktie over 136 svenske kr.



/ritzau/FINANS