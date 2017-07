Relateret indhold Tilføj søgeagent DR Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer DR

84-årige Ole Emil Riisager, der i mange år var en kendt stemme i radioen, døde tirsdag, skriver DR Kommunikation og Presse.



I 40 år var han den kendte stemme, der serverede nyhederne i æteren.



Ole Emil Riisager kom til DR i 1959 efter at have begyndt sin journalistiske karriere hos nyhedsbureauet United Press i København.



Han lagde ud med en ansættelse i Pressens Radioavis, som Radioavisen hed dengang, og her blev han frem til sin pension i 1999.



I en periode var han også redaktionssekretær, men det var hans stemme og rolige formidling af nyhederne, der gjorde ham kendt.



Han var kendt for sit sproglige talent, og faktisk var han så god en formidler, at han i 1987 modtog DR's Sprogpris.



I en årrække arbejdede han også som sprogkonsulent i DR ved siden af vagterne på Radioavisen.



/ritzau/