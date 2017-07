Tysk politi sprøjtede med vandkanoner natten til onsdag i forsøg på at sprede en folkemængde, der havde slået lejr før G20-topmødet i Hamburg, hvor ledere som Donald Trump og Vladimir Putin mødes sidst på ugen.



Først fjernede politiet telte i en park i Altona vest for Hamburgs centrum, hvor demonstranter havde slået sig ned.



- Dette er ikke en lovlig samling. Det er ulovlig camping, siger en talsmand for politiet ifølge det franske nyhedsbureau AFP.



Det udviklede sig senere, da politiet kørte vandkanoner i stilling og fandt peberspray frem.



Demonstranterne havde spærret veje i blandt andet Sankt-Pauli.



To personer kom lettere til skade. Den ene deltog i protesten. Den anden var en forbipasserende, skriver politiet i Hamburg på Twitter.



Også i weekenden var der sammenstød mellem politi og demonstranter, da myndighederne fjernede telte ved Elben.



I ugerne op til mødet har forskellige hændelser givet hint om, at et stort møde venter i Hamburg.



Der blev i midten af juni sat ild til signalsystemer og jernbanestrækninger adskillige steder i Tyskland, rapporterede flere lokale medier.



Politiet efterforskede efterfølgende sagen med mistanken rettet mod en venstreorienteret gruppe, der kaldte sig: "Luk G20 ned: Kobl Hamburg af".



Der ventes flere end 100.000 demonstranter i forbindelse med G20-topmødet, som indledes fredag.



Der er afsat 20.000 betjente til at passe på deltagerne under topmødet.



/ritzau/