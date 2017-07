Det skriver medierne: Holch sprøjter nye millioner i Nemlig.com

Berlingske Business



Bestsellermilliardær sprøjter igen millioner i Nemlig.com



Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen sender endnu et trecifret millionbeløb efter Nemlig.com og opnår derved aktiemajoriteten i onlinesupermarkedet. Tidligere Royal Unibrew-direktør Henrik Brandt bliver ny formand. (Forside, side 4)



Probana-direktør sælger kurser trods konkurs



Konkursramte Peter Sonne Joensen sælger stadig kurser på etagen over konkursboet i Probana Business School. Flere kunder har betalt for undervisning, som tilsyneladende aldrig vil finde sted. (Side 5)



McKinseys danske selskab har tråde til amerikansk skattely



Den ultimative ejer af dansk konsulentfirma er angiveligt et selskab i New York. Men McKinsey & Company Denmark Inc. findes ikke i statens selskabsregister. Til gengæld er et selskab af det navn registreret i skattelyet Delaware sammen med 89 andre McKinsey-selskaber. (Side 6-7)



Cyber-analytiker mener Mærsks sikkerhedsniveau var for ringe



Noget tyder på, at Mærsk ikke har været god nok til at sikre sine interne systemer, og derfor kunne virussen Goldeneye/NotPetya påvirke Mærsk i sådan en grad, at firmaet gik i stå på verdensplan. Det mener administrerende direktør i analysehuset SeaIntel. (Side 7)



Jyllands-Posten Erhverv



Velux i sag om industrispionage



Industrikoncernen Velux er havnet i en opsigtsvækkende sag om industrispionage. En betroet medarbejder i den danske vindueskoncern mistænkes for at have forsøgt at sælge erhvervshemmeligheder til polsk konkurrent. (Forside, side 6-7)



Dansk deltagelse i bankunion undersøges



Regeringen lægger op til, at der i efteråret 2019 skal tages stilling til dansk deltagelse i det styrkede europæiske banksamarbejde - den såkaldte bankunion. (Side 3)



Ærkerival kan skabe nyt Novo-mareridt



De afgørende prisforhandlinger på insulin i USA er gået ind i den afsluttende fase, og flere aktører er bekymrede på Novo Nordisks vegne. Presset kommer særligt fra ærkerivalen Sanofi, der som følge af vigende markedsandele er blevet så desperat, at det franske selskab er begyndt at give gratis diabetesmedicin for at fastholde patienterne. (Side 8-9)



Danske Bank har fyret flest i 1. halvår af 2017



Bankernes fyringsiver ebber ud, viser nye tal fra Finansforbundet. I 1. halvår modtog 246 finansfolk en fyreseddel. På samme tid sidste år var tallet 449. Der er gået hårdest til i Danske Bank, der har skilt sig af med 56 ansatte i årets første seks måneder, mens ærkerivalen Nordea følger efter med 51 fyringer. (Side 11)



Børsen



Skatterabat for iværksættere er glemt



For et år siden jublede iværksættere, da et politisk flertal lovede skattefradrag for investeringer i iværksættervirksomheder. Men siden da er intet sket. Politikerne skyder skylden på hinanden, mens formand for branchen betegner politikerne som visionsløse. (Forside, side 14-15)



Stiftere gør klar til at sælge ud af designsucces



Modesuccesen Muuto har kurs mod et lukrativt salg. Ejerne har hyret rådgiveren FIH Partners til at afsøge markedet for en mulig køber. En endelig beslutning om, hvornår processen skal køre, tages efter sommeren. (Side 6-7)



Vagthund holder øje med pensionsgiganters tab



Pensionssektorens underskud på sygeforsikringer bliver fulgt med lup hos Finanstilsynet, som blandt andet ønsker at vide, hvordan tabene bliver finansieret. (Side 8)



Plenti og Atea i fælles kamp om erhvervskunder



Mobilselskabet Plenti har fundet en partner, der vil sælge telefoni til virksomheder. Fremover vil it-giganten Atea tilbyde alle sine kunder Plentis mobilabonnementer på særligt favorable vilkår. Den næste partner kommer sandsynligvis fra fintech-branchen. (Side 9)



Onlineplatform i kamp mod forsikringssvindel



Onlineplatformen Gobundl, der vil forsikringssvindel til livs, har fået et forsikringsselskab som partner. Fra 2010 til 2015 er der opdaget 55 pct. flere sager om forsikringssvindel, viser tal fra Forsikring & Pension. (Side 10)



Flytteklare Nordea jubler over ministers bankplaner



Regeringens planer om en mulig entre i bankunionen er godt nyt, mener Nordea. Det vil blive taget med i beslutningsmaterialet vedrørende placeringen af storbankens hovedkvarter. (Side 16)



/ritzau/FINANS