Christian Friis Bach kommer i front for Dansk Flygtningehjælp

Den tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach bliver ny generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.



Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.



Han afløser Andreas Kamm, der ved oktobers udgang stopper efter knap 20 år på posten.



51-årige Christian Friis Bach har arbejdet med udvikling og verdens fattigste igennem en stor del af sin karriere.



Han var radikal udviklingsminister under tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).



Efter to år på posten trådte han tilbage i forbindelse med sagen om klimaorganisationen GGGI, der støttes af dansk bistand.



Her var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommet i modvind efter at have rejst på første klasse som formand for organisationen. Det viste sig senere, at Christian Friis Bach havde sagt god for de dyre rejser.



Sagen forhindrede ham dog ikke i at blive den højest placerede dansker i FN. I 2014 tiltrådte han en stilling som undergeneralsekretær og leder af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE).



Nu er Christian Friis Bach så vendt tilbage til Danmark. Han begynder sit arbejde i Dansk Flygtningehjælp fra 1. november.



I sit nye job kommer Christian Friis Bach til at stå i spidsen for mere end 7000 ansatte og 8000 frivillige.



Dansk Flygtningehjælp arbejder for at gøre forholdene bedre for verdens flygtninge. Organisationen er i dag til stede i over 35 lande.



Den siddende generalsekretær, Andreas Kamm, meddelte i april, at han ville stoppe på posten.



Ifølge organisationens formand, Stig Glent-Madsen, var der stor enighed om at udpege Christian Friis Bach som hans efterløser.



- Det har været helt afgørende for os, at den nye generalsekretær både er en leder med en solid international erfaring, stor anseelse og stærke personlige værdier, siger han.



- Det er vigtige forudsætninger for, at Dansk Flygtningehjælp fortsat kan løfte de meget komplekse opgaver, som vi står overfor, både globalt og i Danmark.



