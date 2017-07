Det skriver medierne: Skattekrav bag konkurs i Probana

Relateret indhold Aktieordbog

Berlingske Business



Skattekrav bag konkurs i Probana-imperiet



Det er en ubetalt skatteregning på over 20 mio. kr., der har udløst konkursen i kursusvirksomheden Probana. I behandlingen af konkursboet vil kurator nu have undersøgt overførelsen af en række aktiviteter til et engelsk Probana-selskab. (Forside, side 6-7)



Danske virksomheder oplever it-angreb på stribe



Cyberangreb er blevet en del af hverdagen i danske virksomheder. 55 pct. af toplederne, der har svaret i Berlingske Business' Toplederpanel, har oplevet angreb på deres it-systemer i løbet af første halvår af 2017. Men det går sjældent så galt som hos Mærsk i den forgangne uge. (Side 4-5)



SAS jubler over udsigt til lavere takster i lufthavnen



Regeringen bakker SAS op. De takster, SAS skal betale til Københavns Lufthavne for at lette og lande, er for høje. Med en ny trafikpolitisk strategi vil regeringen have sænket afgifterne, så det bliver billigere for rejsende at flyve fra København. (Side 8-9)



Ny skatteafgørelse sender millioner tilbage til pensionskasser



I 2010 indførte Skat en begrænsning af fradragene, når medlemsejede pensionskasser investerer i udenlandske aktier. Landsskatteretten har nu afgjort, at den praksis var forkert, og blandt andet Pensiondanmark står til at få et trecifret millionbeløb retur. (Side 10)



Jyllands-Posten Erhverv



Industriens ansatte får højeste lønhop i ni år



Der bliver 1,8 pct. mere i løn til dem, der er omfattet af industriens overenskomst. Dansk Industri kalder niveauet "afdæmpet, men passende". Fagforeningerne reagerer med skuldertræk og utilfredshed. (Forside, side 6-7)



Bestyrelsen i Nets er kommet på overarbejde



Kapitalfonden Hellman & Friedman ønsker at købe Nets, der er kommet miserabelt fra land på fondsbørsen. Der er så meget substans i interessen, at Nets har set sig nødsaget til at bekræfte den i en fondsbørsmeddelelse. Kapitalfondene Bain og Advent ejer stadig ca. 40 pct. af aktierne, og for dem kommer købsinteressen yderst belejligt. (Side 4)



Børsen



Ministre afblæser udbyttefest i lufthavn



Når ejerne af Københavns Lufthavne hiver 1,2 mia. kr. ud i udbytte i stedet for at sikre flere fly, billigere priser og bedre service, er lufthavnen blevet en guldkalv. Det mener transportminister Ole Birk Olesen (LA) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). En ny lovændring kan reducere udbyttebetalingen med op imod 400 mio. kr. årligt. Lufthavnenes formand kalder det falske påstande. Et indgreb vil ifølge Sydbank gavne SAS' konkurrenter mest. (Forside, side 12-13)



Pensionskæmper taber 2,5 mia. kr. på rabatter



Pensionsselskaber har dumpet priserne på sygeforsikringer i kampen om nye kunder. Selskaberne vil gerne hæve priserne, men konkurrencen er hård ifølge SEB Pension. (Side 6-7)



Ny venturefond satser på digitale industriselskaber



En ny venturefond satser på at blive landets største med over 1 mia. kr. Fondens fokus er anderledes end landets andre venturefonde, der har fokus på teknologi- og biotekvirksomheder. Den nye fond, Nordic Alpha Capital, vil satse på industrivirksomheder med et digitaliseringspotentiale. (Side 8)



Danica går frem på virksomhedskøb



Den særenhed hos Danica Pension, der arbejder med alternative investeringer, har travlt. Senest har Danica lukket den fjerde handel i juni måned. Det skete med et indskud af et mindre trecifret millionbeløb i waste-managementvirksomheden Reconor. (Side 9)



/ritzau/FINANS