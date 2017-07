En 27-årig dansker, der mistænkes for at have kæmpet for Islamisk Stat (IS) i Syrien, er ifølge det spanske indenrigsministerium en af de farligste jihadister, der er anholdt i Spanien.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Mandag oplyser ministeriet, at danskeren havde planer om at købe våben i landet.



-"et faktum, at han er vendt tilbage fra et konfliktområde, kombineret med hans erfaring i at bruge våben og sprængstoffer, hans radikalisering og hans interesse for at købe våben, gør ham til en af de farligste jihadister, der er anholdt i Spanien," lyder det fra ministeriet ifølge AFP.



Det har tidligere været oplyst, at manden var 29 år, men nu oplyses det, at han er 27 og mistænkes for at have kæmpet for IS i mere end tre år.



I en udtalelse meddeler ministeriet, at billeder på sociale medier viser den 27-årige med våben, sprængstoffer og IS-symboler.



"Han er en ekspert i våbenbrug og sprængstoffer, og han var i færd med at anskaffe sig våben og skudsikre veste i Spanien," skriver indenrigsministeriet.



Det er ikke oplyst, om politiet mistænker ham for at planlægge et angreb i Spanien.



Men ifølge ministeriet mener hans pårørende, at "han var klar til at gå et skridt videre med sine terroraktiviteter i Europa".



Sidst i juni blev en anden dansk statsborger anholdt i Melilla. Det er en lille, spansk enklave i Nordafrika.



Det skete i en sag om terrorfinansiering for mere end 59 millioner kroner. Den 40-årige dansk-marokkaner skulle derudover have stået for at rekruttere til Islamisk Stat og al-Qaeda i Mali.



Mindst 145 personer rejst til kamp



I Danmark vurderer Center for Terroranalyse under PET, at mindst 145 personer siden 2012 er rejst til konfliktzonerne i Syrien og Irak for at deltage i kampene. En fjerdedel menes at have mistet livet.



En enkelt person - dansktyrkeren Enes Cifti, der var pizzabager i Ishøj - er blevet dømt for at have ladet sig hverve af Islamisk Stat i Syrien.



Østre Landsret har straffet ham med fængsel i seks år. Om han også skal miste sit danske statsborgerskab, er op til Højesteret at beslutte.



Seks andre mænd er ligeledes blevet tiltalt for at have tilsluttet sig IS i Syrien. Disse sager skal afgøres af byretterne i Aarhus, Glostrup og Frederiksberg.



/ritzau/