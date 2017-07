Antallet af dræbte ved en eksplosionsulykke med en væltet tankvogn i det centrale Pakistan er steget til mindst 205 mennesker. Det oplyser embedsmænd i guvernørkontoret i Bahawalpur.



Tankvognen væltede med over 40.000 liter brændstof den 25. juni. Det fik lokale fra landsbyen Ramzanpur Joya til at komme løbende og kørende på motorcykler med spande og beholdere for at samle spildt brændstof.



De overhørte alle advarsler fra chaufføren og politifolk om eksplosionsfare. Få minutter senere eksploderede tankbilen. Mange blev opslugt af flammerne.



"Antallet af omkomne er nu opgjort til 205, efter at flere kvæstede er omkommet," siger Rao Tasleem fra det lokale bystyre i Bahawalpur, som er den by, der ligger tættest på ulykkesstedet.



En efterforskning af ulykken har ført til, at mindst fem politimænd er blevet retsforfulgt. De beskyldes for at tilbageholde oplysninger.



Føreren af tankbilen overlevede. Han blev varetægtsfængslet efter ulykken.



Fatale trafikulykker er forholdsvis almindelige i Pakistan, hvor færdselsreglerne sjældent bliver håndhævet. Mange af vejene er også i dårlig stand.



/ritzau/AFP