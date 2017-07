Teslas billigmodel er godkendt og snart klar til vejene

Elbilproducenten Teslas stærkt imødesete Model 3 har bestået alle myndighedernes krav to uger tidligere end ventet, skriver Bloomberg News.



Nyheden er udkommet på selskabets topchefs og stifters, Elon Musks, Twitter-konto, hvor han også skriver, at den første bil af typen er færdig på fredag.



Selskabet vil holde en overdragelsesfest for de første 30 Model 3-kunder 28. juli. Forventningen er, at Tesla producerer 100 af typen i august, før der bliver sat turbo på produktionen med omkring 20.000 om måneden i december.



Model 3 er den hidtil billigste Tesla-bil, og det var ventet, at produktionen ville begynde i denne måned, men der har været meget lidt nyt omkring, hvilke fremskridt der er blevet gjort på fabrikken i Fremont, Californien.



Tesla-aktien stiger mandag 2,3 pct. i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS