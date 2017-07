Sundhed: Sådan undgår du feriefedme

Relateret indhold Grafik Artikler

Sommerferien er en skøn tid, med lange lyse dage og masser af fritid. Alligevel er det også en af de mere "farlige", i hvert fald for de af mine klienter, der er på sund slankekurs. Alt for ofte koster den søde julimåned flere kilo på kontoen – desværre i den forkerte retning.



Hvordan kan det hænge sammen med friske salater, smagfuld frugt og masser af motion? Jo, svaret, det kommer her:



1 - Masser af motion er en illusion



I hvert fald for en masse mennesker, for netop det at der er så pokkers meget tid at placere motionen på gør, at den udsættes, time efter time og dag efter dag.



Resultatet er, at mange af mine klienter motionerer mindre på ferien, end i en rygende travl hverdag. Mit råd er derfor at lægge en ret stringent motionsplan for ferien, og eksekvere på denne.



2 - Smagfuld frugt



Ja, den er fin, og bare rolig, selvom ugebladene skriver noget andet, så er det altså ikke frugten, der feder. Med mindre altså, at den tylles ned i form af friskpressede juicer, der har kalorieindhold som en cola og mætter lige så lidt.



Problemet er dog nærmere, at hverdagens eftermiddagsfrugt erstattes af en flødeis på ferien, og det er et skidt regnskab. Tag bare sammenligningen banan vs Magnum: Der er 2,5 gange så mange kalorier i den lille chokoladecoatede satan. På en god lang sommerferie kan den daglige Magnum (i stedet for bananen) alene tegne sig for trekvart kilo fedmebonus!



Er du i risikozonen, og vil du undgå det, så er mit bedste råd omkring isen at nøjes med en sorbetis i hverdagen og gemme de federe flødeis til særlige lejligheder. Fx træningsdagene.



3- Friske salater er fine



Men snuppede du lige en ristet pølse til, som hyggesnack ovenpå det i øvrigt harmløse kyllingebryst? Ja, så røg der rask væk 250 kcal indenbords. Uden medregnet dyppelse. Det svarer til en halv plade Ritter Sport!



Jeg har ikke noget godt alternativ til pølsen. Fornuften byder nemlig at vrage den de fleste dage. Snup eventuelt et ekstra kyllingebryst. Det mætter langt bedre og giver dig kun halvt så mange kalorier.



4 - Flydende kalorier



Jeg nævnte alllerede juicen, men sommeren er generelt proppet med flydende kalorier, fra øl, vin, café drikke og sodavand. Hvor dyrt det bliver afhænger selvfølgelig af mængden du tyller indenbords, men tro mig, der ryger hurtigt masser af energi indenbords.



En flaske vin giver dig nemt 500 kcal. Snup sådan en, eller hvad der svarer til, fjorten dage i træk, og du er et kilo federe – på dunken, hvor det gør allermest ondt. Mit bedste råd omkring drikkevarerne er at slukke tørsten i vand, og evt. en lightsodavand. Overvej desuden hvilken rolle alkohol skal have i din ferie, og hvilken krop du ønsker at ende ud med.



God sommerferie!