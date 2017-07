Bella Sky solgt i milliardhandel

Det særprægede hotel Bella Sky, der ligger i Ørestad, er netop solgt i en milliardhandel.



Det er investeringsfonden Solstra Capital Partners, der nu sælger hotellet til det norske investeringsselskab Wenaasgruppen. Det skriver TV2.



Handlen vurderes til at beløbe sig på omkring 1,5 mia. kr., ifølge TV2s oplysninger.



Salg bekræftes af begge parter



Wenaasgruppen ejer efter opkøbet af Bella Sky nu fire hoteller i København, der til sammen dækker over i alt 1100 værelser.



"Vores strategi er at eje store hotelejendomme med god beliggenhed i de største byer i Europa, og her passer Bella Sky ind i vores eksisterende portefølje," siger Lars Wenaas, administrerende direktør i Wenaasgruppen til TV2.



Wenaasgruppen ejer i forvejen de tre hoteller Radisson Blu Scandinavia Hotel, Park Inn by Radisson Copenhagen Airport Hotel og Radisson Blu Royal Hotel i København.



Overfor TV2 lægger Solstra ikke skjul på, at de er glade for handlen og forklarer, at pengene skal bruges til ny ekspansion.



"Frasalget af Bella Sky baner vej for en endnu mere markant opkøbs- og ekspansionsstrategi for Solstra og BC Hospitality Group," siger Oscar Crohn, der er managing partner i Solstra Capital Partners.



Det firestjernede hotel Bella Sky er 23 etager højt og huser 42.000 kvadratmeter fordelt på 812 værelser. Hotellet er opført i 2011.