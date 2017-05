Relateret indhold Artikler

Somaliske sikkerhedsstyrker har skudt og dræbt landets beskæftigelsesminister.



De tog fejl af ham og en islamist, oplyser embedsmænd i landet.



Ministeren kom kørende i sin bil i Somalias hovedstad, Mogadishu, da han blev skudt.



Abdifatah Omar Halane, som er talsmand for byens borgmester, bekræfter, at ministeren blev skudt ved en misforståelse.



- De åbnede ild mod hans bil ved en fejl. Fred være med ham, siger Halane.



Politimajor Nur Hussein har fortalt, at sikkerhedsstyrker så en bil, der blokerede vejen.



De troede, at manden bag rattet var en militant, så de skød mod køretøjet.



/ritzau/Reuters