Det skriver medierne: Restauranterne oplever rekordår

Det sidste år oplevede den danske restaurantscene en stigning på 36,9 pct. i omsætningen. Det viser tal fra Horesta, som Berlingske Business skriver om. Ifølge branchen er det et resultat af, at danskerne i dag ikke kun går på restaurant for at fejre, men simpelthen for spise ude på en hverdagsaften.Det seneste halvår har været godt for aktiekurserne hos tre af Danmarks største rederier, Mærsk, Norden og Torm. Det sker, selv om de pressede fragtrater langtfra alle steder har vist samme positive tendens. Det skriver Berlingske Business.En ny måling af omdømme viser, at Postnord og L'easy skraber bunden. Det skriver Finans.dk , der har nærlæst en undersøgelse blandt 4000 danskere foretaget af analyshuset Caliber. Blandt de selskaber med det højeste omdømme er Lego, Danfoss og Grundfos.Påsken var god ved Ryanair, der fløj med en af de højeste belægningsprocenter nogensinde. Den røg op på 96 pct., en stigning på 3 pct. Det var ifølge Finans.dk særlig det forhold, at påsken faldt i april, der boostede belægningen. Ryanair er det største europæiske flyselskab, målt på passagerer.Bankinvest, Danske Bank og Nordea er klar med robotrådgivere, der skal kæmpe om de danske opspareres gunst. Danske Bank lancerer den digitale investeringløsning, June, senere på året venter Nordea at komme med deres svar, og i starten af det nye år står Bankinvest sammen med en række banker klar med projektet Darwin. Det skriver Børsen Den fynske robot-virksomhed Mir vokser hurtigere, end forbilledet Universal Robots gjorde i sine første leveår. Ledelsen bestormes af folk, der vil investere i firmaet.Det skriver Børsen