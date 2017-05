Otte civile meldes dræbt i angreb på Nato-køretøjer i Kabul

Relateret indhold Artikler

Et angreb i Afghanistans hovedstad, Kabul, har tidligt onsdag morgen kostet mindst otte mennesker livet.



Alle otte dræbte er civile, oplyser afghanske embedsmænd.



Imens er mindst 28 andre såret.



Ifølge officielle sikkerhedskilder var målet for angrebet en konvoj af pansrede køretøjer tilhørende Nato-koalitionen.



Der er ifølge sikkerhedskilderne tale om et selvmordsangreb.



Angrebet skete angiveligt nær den amerikanske ambassade i Kabul, og vidner beskriver eksplosionen som "kæmpestor".



Det er i første omgang uvist, hvem der står bag eksplosionen. Der er heller ingen oplysninger om, hvorvidt der er udlændinge blandt de dræbte.



Både Islamisk Stat og Taliban-bevægelsen har adskillige bombeangreb på samvittigheden i Kabul.



Afghanistan forbereder sig på en ny intens krig mod Taliban, efter at regeringens forsøg på at opnå en fredsaftale med gruppen har slået fejl flere gange.



I sidste uge meddelte bevægelsen, at udenlandske grupperinger står øverst på dens liste over mål i 2017. Det skete i forbindelse med, at den militante gruppe varslede begyndelsen på sin forårsoffensiv.



Af en erklæring fra gruppen fremgår det, at angrebene skal ramme udenlandske styrker og omfatte "konventionelle angreb, guerillakrigsførelse, komplekse martyrangreb og insider-angreb".



- Vores fjender vil blive angrebet, chikaneret, dræbt eller fanget, indtil de forlader deres poster, siger erklæringen.



- At ramme deres militære infrastruktur og efterretninger. At udslette deres lokale lejemordere, lyder det videre fra den militante gruppe.



Offensiven har fået navnet "Operation Mansouri" efter den tidligere Talibanleder Mullah Akhtar Mansoor. Han blev i maj 2016 dræbt ved et amerikansk droneangreb.



Haibatullah Akhundzada er gruppens nuværende leder.



Det er efterhånden et velkendt fænomen, at Taliban igangsætter en offensiv hvert forår. Gruppen har i år dog også været aktiv i løbet af vintermånederne.



/ritzau/Reuters