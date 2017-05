NSA indsamler telefondata fra mio i USA trods forbud

Den amerikanske efterretningstjeneste NSA indsamlede sidste år flere end 151 mio. optegnelser fra amerikaneres telefonopkald.



Det viser en årsrapport tirsdag fra Den Nationale Efterretningstjeneste i USA.



Den omfattende indsamling er sket til trods for en lovændring, der forbyder USA's myndigheder at indsamle og gemme metadata om amerikaneres telefonsamtaler i jagten på folk med terrorforbindelser.



Lovændringen trådte i kraft i juni 2015, da daværende præsident Barack Obama godkendte den kontroversielle lov med navnet Freedom Act.



Freedom Act forbyder den hidtidige antiterrorlov Patriot Act, der blev vedtaget i kølvandet på terrorangrebene mod USA 11. september 2001. Antiterrorloven gav stort set efterretningstjenesterne frie hænder til alt.



Ifølge tirsdagens årsrapport blev der i 2016 indsamlet mindst 151 mio. telefonoptegnelser. Det skete, selv om NSA kun havde fået tilladelse til at udspionere 42 terrormistænkte.



Rapporten kommer, kort før Kongressen skal tage beslutning om at forlænge NSA's mulighed for at indsamle information om ikke-amerikanske personer uden for USA.



Denne mulighed er planlagt til at udløbe i slutningen af 2017.



Fredag oplyste NSA, at den vil stoppe indsamlingen af oplysninger om amerikaneres beskeder uden en dommerkendelse. Efterretningstjenesten vil desuden slette størstedelen af de indsamlede beskeder.



Overvågningen skal nu kun være af beskeder, der sendes til og fra udenlandske personer, som NSA overvåger.



Tjenestemænd fra USA's efterretningsmyndigheder siger i kølvandet på tirsdagens rapport, at de 151 mio. er et lille tal sammenlignet med omfanget af indsamlet data før 2013.



Der kom for alvor fokus på USA's overvågning i 2013, da whistlebloweren Edward Snowden afslørede NSA's omfattende overvågningsaktivitet.



/ritzau/Reuters