Det skriver medierne: Slagterilukning kan være på vej

Produktionen af danske grise falder i så rask et tempo, at Danish Crown nu advarer om, at der kan være en ny slagterilukning på vej. Slagteriet oplyser til Finans.dk , at produktionen ventes at falde med 6 pct. i 2017, hvilket i runde tal svarer til 1 mio. grise.Efter flere års priskrig på de korte flyruter lægger lavprisselskaberne op til massiv konkurrence på de oversøiske flyvninger. Luftfartens nationale mastodonter er klar til at tage konkurrencen op. Det skriver finans.dk Britiske Wolseley har hyret investeringsbanken Rothschild til at sælge DT Group, der blandt andet står bag byggemarkederne Silvan og Stark. Flere kilder fortæller om et prisskilt på over 10 mia. kr. Det skriver Berlingske Business.Danish Crown håber på pølsesalg til Kina. Efter i flere år have nydt popularitet med kødudskæringer på det kinesiske marked, håber Danish Crowns topchef, Jais Valeur, at successen kan bredes ud til at omfatte pølser. Det skriver Berlingske Business En potentiel rival til Novo Nordisk kan gøre insulinbehandling overflødig. Det britiske selskab Insulincyte, det hovedsageligt er finansieret af den nu afdøde søn af Novo-medstifter Harald Pedersen, vil behandle diabetes med kroppens egne stamceller og dermed overflødiggøre insulin. Selskabet jagter 100 mio. i kapital. Det skriver Børsen Siemens har fundet sin nye direktør i Danmark efter Jukka Pertola. Det bliver Claus Møller, der er hentet internt, og som længe har arbejdet på at nå til tops. Det skriver Børsen